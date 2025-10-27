Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Seminerler-3' programında alanında uzman isimler, okul öncesi öğretmenlerine yönelik güncel ve uygulamaya dönük eğitimler verdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını güçlendirmek ve bilimsel yaklaşımları paylaşmak amacıyla düzenlediği 'Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Seminerler-3' etkinliğini Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirdi.



Açılış konuşmasını yapan Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Tansu Uzun, etkinliğin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı ve çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen yeni yaklaşımları paylaşmayı amaçladığını belirtti.



Seminerin ilk oturumunda Çocuk Hakları Birimi Eğitmeni Elçin Benli, 'Okul Öncesinde İnteraktif Oyunlar' başlıklı sunumunda etkileşimli oyunların öğrenme çıktıları ve sınıf içi uygulama örneklerini paylaştı. Ardından Psikolojik Danışman Aygen Çalışkan Tilkici, 'Okul Öncesi Dönemde Oyun Terapisi Nedir?' başlıklı oturumda öğretmenlerin oyun terapisine destekleyici rollerine değindi.





Seminerin ikinci oturumunda Psikolog Bilge Buse Sungar Küçük, 'Okul Öncesi Dönemde Psikolojik İyi Oluş Hali' konulu sunumuyla çocukların duygusal ve bilişsel iyilik hâlini güçlendiren stratejiler aktardı. Öğle arasının ardından Doç. Dr. Aslı Yıldırım, 'Erken Çocuklukta Sağlık Koruma ve Veli İletişimi' sunumunda sınıf içi sağlık önlemleri ve etkili veli iletişimi örneklerini ele aldı.



Programın devamında Ergoterapist Rukiye Tomurer, 'Minik Kaşıklarla Büyük Stratejiler: Çocuklarda Beslenmeyi Kolaylaştıran Ergoterapi Önerileri' başlıklı sunumuyla seçici yeme ve duyusal hassasiyetler konusunda öğretmenlere pratik öneriler sundu. Günün son oturumunda Ümit Hastanelerinden Uzm. Dr. Ülkü Korkmaz, 'Okul Öncesi Dönemde Bulaşıcı Hastalıklar' konulu sunumuyla güncel koruyucu sağlık uygulamaları hakkında bilgi verdi.



Yoğun katılımla geçen etkinlik, soru-cevap bölümleriyle zenginleşti ve kapanış konuşmaları ile belge takdiminin ardından sona erdi.