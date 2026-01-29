Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında inşa edilen ve bölgenin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan projede gelinen son durumu basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Er, 815 kişi kapasiteli kütüphanenin sadece Malatya'ya değil, bölgeye değer katacağını vurguladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın eğitim, kültür ve sosyal yaşamına yön verecek çok önemli bir projeyi hayata getireceklerini kaydeden Başkan Er, 'Göreve geldiğimde 'Malatya kütüphaneler ve spor şehri olacak' dedim. Bu düsturla çalışıyoruz. Şehrin birçok noktasında kütüphane ve spor tesisleri inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz içinde sadece Malatya'nın değil bölgenin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. Buranın 6 bin 400 metrekare inşaat alanı var. 3 bin 200 metrekare lojistik desteğin olacağı bodrum ile 3 bin 200 metrekare fuaye alanında amfi ve yatay alanlar yer alıyor. Kütüphanemiz 7/24 hizmet verecek. Gençlerimiz burada ders çalışıp, zaman geçirebilecek. Burada çalışırken kendilerini üniversite amfisinde gibi hissedecekler. Su, çay, kahve ve günün belli saatlerinde çorba ikramlarımız olacak. Ücretsiz internet hizmeti sunacağız Ailelerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya bırakabilecek' diye konuştu.

'AYNI ANDA 815 KİŞİNİN DERS ÇALIŞACAĞI BİR ALAN'

Başkan Er, 815 kişi kapasiteli kütüphanede bütün detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğüne dikkati çekerek, 'Kütüphanede mini seminer odaları olacak. Burada uzmanlar tarafından ders verilecek alanlarda bulunuyor. Bunun yanında bilgisayar odası da projede yer alıyor. Öğrencilerin dinlenmeleri ve çalışma aralarında faydalanabilmeleri için 260 metrekare kafe yapıyoruz. Bu anlamda bölgenin en büyük kütüphanesi olacak. Bir anda 815 kişinin ders çalışacağı bir alan olacak. Burası sadece dört duvar arasında masaların olduğu bir kütüphane değil. Her detayı en iyi şekilde düşündük' ilgilerini verdi.

Kütüphanenin belediye binasından ayrı bir yapı olarak inşa edildiğini dile getiren Başkan Er, 'Kütüphane inşaatı öncesinde bu alan için performans analizine yaptık. Deprem görmüş bir şehirde bu alana fonksiyon yüklemeden önce bu çalışmayı gerçekleştirdik. Binada herhangi bir sıkıntı yok ancak eski bina olduğu için performans analizinde sadece bu alan için güçlendirme gerçeği ortaya çıktı. Kütüphanenin bulunduğu bu alan binadan bağımsız çalışacak. Her sistemi ayrı düşünüldü. Tesisatlarından işleyişine kadar binadan bağımsız olacak. Deprem yönetmeliğine uygun güçlendirdik' diye konuştu.

'KÜTÜPHANENİN 60 BİN KİTAP KAPASİTESİ OLACAK'

Kütüphanenin malzemelerin hazır olduğunu ifade eden Başkan Er, 'Bayram sonrası Kütüphanenin tamamlanıp, hizmete girmesini planlıyoruz. Burası her anlamda çok güvenli bir yer olacak. Güvenliği sarsacak hiçbir öğrenci buraya giremeyecek. Aileler rahatlıkla çocuklarını buraya gönderebilecek. Biz şeffaf, hesap verebilir ve adil olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz, meclisimizin ve halkımızın bilgisine sunuyoruz. Malatya'nın her kuruşunu sonuna kadar takip ediyorum. Kütüphane 285 milyona mal oldu. Sadece gördüğünüz inşaat değil, mobilyalar başta olmak üzere kaliteli malzeme seçtik. Bilgisayar malzemeleri, turnikesi ve yazılımıyla anahtar teslim olacak. Burada mevcut personelimiz var. İhtiyaç duyulduğunda uzman personeller de burada görevlendirilecek. Kütüphanenin 60 bin kitap kapasitesi olacak. Kütüphaneyi buraya inşa etmemizdeki temel amaç; hem belediye binamızı bir yaşam alanına dönüştürmek hem de merkezi bir lokasyon olması' dedi.

KÜTÜPHANENİN FİZİKİ VE TEKNİK BİLGİLERİ

Kütüphane amfi, seminer salonları, öğrenci işleri, serbest çalışma alanları, bilgisayarlı çalışma masaları, öğrencilere hizmet verecek kafeterya yer alacak. Kütüphane, özel bir yazılım sistemi ile öğrencilere hizmet verecek. Kütüphane bünyesinde 96 sandalye kapasiteli ve 240 metrekare büyüklüğünde modern bir kafeterya yer alacak. Modern ve çok amaçlı olarak planlanan kütüphanede 460 kişilik serbest çalışma alanı, 95 kişilik bilgisayarlı çalışma alanı, 100 kişilik amfi alanı, 60 kişilik seminer salonu, 96 kişilik kafeterya alanı bulunuyor. Kütüphane, aynı anda 815 kişinin kullanımına imkân sağlayacak şekilde tasarlandı.