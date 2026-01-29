Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Panelde bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet, Güvenli Türkiye' paneli, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelde yaptığı konuşmada bağımlılık tehdidinin yalnızca bireyleri değil, toplumun tamamını etkileyen bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekti. Duran, 'Yaşadığımız çağda bağımlılık biçimleri değişiyor ve dönüşüyor. Bu tehdit, geleceğimizin en kıymetli hazinesi olan çocuklarımız ve gençlerimizi hedef alıyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bağımlılığı 'millî bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı' olarak nitelendirdiğini aktaran Duran, devletin tüm kurumları ve toplumun el ele vererek bu tehdidi ortadan kaldıracağına inanç belirtti.

Panel kapsamında, 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği adlı eser de tanıtıldı.

Eserin, ülkenin bağımlılıkla mücadelesini bütüncül bir perspektifle ele aldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer panel katılımcılarının katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılması ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi mesajıyla sona erdi.