Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi ile Kırlangıç Mahallesi’nde içme suyu ve içme suyu deposu, biriktirme deposu çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköyve Kırlangıç Mahallesi’nde toplam 7 bin metre uzunluğundaki isale hattının 5 bin 100 metrelik kısmındaki imalat çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 1 adet 100 tonluk, 1 adet 50 tonluk ve 1 adet 30 tonluk kapasiteli içme suyu biriktirme deposu inşa ediliyor.

KIRLANGIÇ MAHALLE MUHTARI ÖZGÜR DÜZGÜNER: “15 YILLIK SU SORUNUMUZ ÇÖZÜLÜYOR”

Kırlangıç Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Özgür Düzgüner: “15 yıla yakındır mahallemizde içme suyu problemi vardı. MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizi yatırım programına dahil etti ve şu anda mahallemizin 15 yıllık içme suyu problemi uzun vadeli bir şekilde çözmek için çalışmalarına başladı. Mahallemizde biri 2 litreye yakın, diğeri de 0,75 litre suyu olan iki tane sondajımız var. Pandemi ve deprem sonrası kırsalda yaşamanın artmasıyla şu an mahallemizin hane sayısı 180’e ulaştı. Nüfus sayısı da 300’ü geçmeye başladı. İçme suyu ihtiyacımız her geçen gün artmaya başlamıştı. Mahallemizde gerçekleştirilen bu çalışmayla vatandaşlarımızın su ihtiyacı karşılanmış olacak.”

Kırlangıç Mahallesi’nde yapılan altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı “ Aynı zamanda Kırlangıç Mahallesi ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’ne bu hattan su verilecek. Yeni yapılan deprem konutlarına da bu hattan su temin edilecek. Ortalama 83 konut orada oluyor. Böylece Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’nin su problemleri çözülmüş olacak. Bu proje için başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e ve tüm emekçilere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan.” dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN “7000 METRE ALTYAPI YATIRIMI YAPIYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, yapılan çalışmaların bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “MASKİ olarak Malatya’nın dört bir yanında vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yeşilyurt İlçemize bağlı Cumhuriyet Örnekköy ve Kırlangıç Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla başlattığımız proje kapsamında, toplam 7 bin metre uzunluğundaki isale hattının 5 bin 100 metrelik kısmında imalat çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki su ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet 100 tonluk, 1 adet 50 tonluk ve 1 adet 30 tonluk içme suyu biriktirme deposunun inşasını sürdürüyoruz. Bu yapılar, artan nüfusla birlikte gelecekte de yeterli su temini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, altyapı eksikliklerini tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Projelerimizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.