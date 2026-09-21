KAYSERİ (İGFA) - Kentsel dönüşümde başarılı çalışmaları ile öncü ve referans belediye olan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bulunan 204 adet dairenin teslimi ve kura töreni gerçekleştirdi.

Yapılan hizmetler için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, 'Ben Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde büyüdüm. Burada 15 yıl esnaflık yaptım. Eskiden mahalle sakinlerimizle evlerimize kentsel dönüşümün gelmesini isterdik, beklerdik. Bu konuda bu projenin mimarı olarak Mustafa Palancıoğlu Başkanıma sonsuz teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Evlerini alan vatandaşlarımızda evlerinde güle güle otursunlar.' dedi.

Melikgazi'yi geleceğe hazırlayan, modern şehircilik anlayışıyla ilçeye hizmet ettiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ömrünü tamamlamış eski binaları depreme dayanıklı sağlam, konforlu ve modern yaşam alanları haline getiriyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın duasını almak, faydalı hizmetler yapmak. Dile kolay ama, 10 mahallede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kendi bütçesiyle kentsel dönüşüm yapan belediyelerden bir tanesi de Melikgazi Belediyemiz. Burada 100'ün üzerinde gecekonduyu temizleyerek, Dr. Sami İpek ismini verdiğimiz 3'er şeritli geniş bir caddeyi hizmete kazandırdık. Kocasinan'ı Talas'a, Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan muazzam bir yol oldu. Burada yaklaşık 9 bin metrekarelik bir park yaptık. Bu parkımıza Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı rahmetli Ahmet Taş'ın ismini verdik. Aslında sadece bir park gibi bakılıyor ama biz 6 sene uğraştık. Burayı yaklaşık 100 gecekonduyu temizleyerek yaptık. Kimse üzülmeden gönül rızasıyla da buranın anlaşmalarını sağladık. ' dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşümün 3. etabını da yapacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 'Melikgazi'nin birçok bölgesinde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli binalarda oturmalarını sağlıyoruz. Bizim ilk yaptığımız işlerin başında 15 katlı yapılaşmayı 10 kata düşürmek oldu. Bu anlamda tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunu oybirliği ile Meclis'ten geçirdik. Bir de fay hatları ile planlamada değişiklikler yaparak, vatandaşlarımızın alacağı riski düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca sadece gecekonduların olduğu yerde kentsel dönüşüm yapmıyoruz, yüksek katlı yerlerde de dönüşüm yapıyoruz. Eski terminalin karşısındaki bulunan 6 katlı eski blokları yıktık. İnşallah 2 yıl içerisinde orayı teslim edeceğiz. Böylece Kayseri'nin girişi çok güzel olacak. Kredi çekmiyoruz, faiz ödemiyoruz, belediye bütçesini yormuyoruz. Melikgazi Belediyesi Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyelerden biri. Türkiye'de en çok okul yapan belediye artık Melikgazi. Çok şükür. En çok sağlık merkezi, cami, Kur'an kursu, park yapan belediye Melikgazi.'

Kayseri'de belediyecilik adına başarılı işlere imza atıldığını söyleyen Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da, 'Türkiye bir deprem ülkesi. Bu anlamda kentsel dönüşüm çok anlamlı, çok önemli. Genelde kentsel dönüşüm bina bazlı yapılırken Kayseri'de ada bazlı yapılıyor. Sadece binalar yenilenmiyor. Binalar sosyal donatıları ve yaşam alanları ile beraber yapılıyor. Nitelikli bir oluşum var. Kayserililer çok şanslı. Yaşam standartları daha yüksek daha nitelikli. Sayın Başkanımız bu binaları fiziki olarak yaparken mimarisi ve güzelliği açısından ayrı çaba gösteriyor. Sağlamlığın yanında göz zevkine hitap eden bir yapılaşma var. Hak sahiplerimize yuvalarında mutlu, sağlıklı ve huzurlu yaşamalarını temenni ediyorum.' diye konuştu.