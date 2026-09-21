Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Tanrıverdi, Salkım Mezrası, Alakuş ve Kırkkuyu kırsalında gerçekleştirdiği dron destekli kontrollerde kaçak elektrik kullanımında kullanılan 17 trafo tespit etti.

MARDİN (İGFA) - Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki altı ilde faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadelesinde ileri teknoloji çözümlerinden yararlanmaya devam ediyor.

11 TRAFO TAMAMEN KAYIT DIŞI ÇIKTI

Bu kapsamda son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yapay zeka verilerinin enerji kaçağına işaret ettiği tarımsal sulama alanları uzman ekipler tarafından havadan tarandı.

Salkım Mezrası, Tanrıverdi, Alakuş ve Kırkkuyu kırsalında iki gün boyunca gerçekleştirilen dron destekli kontrollerde, tarımsal sulamada kullanılan toplam 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bu trafolardan 11'inin dağıtım sisteminde herhangi bir kaydının bulunmadığı, 6 trafonun ise kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik kullanımında değerlendirildiği belirlendi. Teknolojik takip sayesinde geniş tarım arazilerindeki şüpheli tüketim noktaları ekiplerin doğrudan müdahalesine gerek kalmadan havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

MOBİL KAÇAK TRAFOLAR TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde kaçak elektrik kullanımına yönelik dikkat çekici yöntemler de ortaya çıkarıldı. Derin kuyulardan su çekerek tarım alanlarının yağmurlama sistemiyle sulanmasında kullanılan bazı kaçak trafoların, olası bir denetim sırasında hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi amacıyla traktör römorklarının üzerine yerleştirilerek mobil hale getirildiği görüldü. Bazı trafoların ise saha ekiplerinin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla çevrelerinin duvarlarla örülerek gizlendiği tespit edildi.

Tespit edilen trafoların toplam kapasitesinin yaklaşık bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirlendi.

Kayıtlı olduğu halde kaçak elektrik tüketiminde kullanılan 6 trafo hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlemler uygulanırken, herhangi bir kaydı bulunmayan 11 kaçak trafoya el konulabilmesi için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunuldu.