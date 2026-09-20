1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı personeli, Somalili misafir askerî personelle birlikte Erciyes Dağı'nda taktik intikal ve çeşitli eğitimler gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı kahraman komandoların, Somalili misafir askerî personel (MAP) ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın paylaşımına göre birlikler, Tekir Yaylası'nda ordugâh teşkil ederek farklı eğitim faaliyetleri icra etti. Bu kapsamda komandolar, 'Pusu ve Pusuya Karşı Koyma', 'Mağara ve Sığınak Araması' ile 'Uçangöz' eğitimlerini gerçekleştirdi.

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1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığımızın kahraman komandoları, Somalili misafir askerî personel (MAP) ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdi.



Tekir Yaylası'nda ordugâh: pic.twitter.com/s5bOrgCKUt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2026

ZİRVEYE KEŞİF TIRMANIŞI

Eğitimlerle eş zamanlı olarak bir komando kolunun, güzergâh keşfi amacıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan paylaşımında, komandoların zorlu arazi şartlarındaki eğitim faaliyetleri ve dost ülke personeliyle gerçekleştirilen ortak çalışma vurgulandı.