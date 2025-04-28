Türk Kızılay, 2025 Kurban vekalet bedellerini açıkladı. Vekaletle kesilen kurbanlar, Türkiye, Gazze ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.ANKARA (İGFA) -  Türk Kızılay, 2025 Kurban Bayramı için vekalet bedellerini duyurdu.

Yurt içi ve Filistin-Gazze için 13.250 TL, yurt dışı için 5.250 TL olarak belirlenen bedellerle, usulüne uygun kesilen kurbanlar Türkiye, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket olacak.

Türk Kızılay, kurban vekâletiyle dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

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Kaynak: igf