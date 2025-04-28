Türk Kızılay, 2025 Kurban vekalet bedellerini açıkladı. Vekaletle kesilen kurbanlar, Türkiye, Gazze ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, 2025 Kurban Bayramı için vekalet bedellerini duyurdu.

Yurt içi ve Filistin-Gazze için 13.250 TL, yurt dışı için 5.250 TL olarak belirlenen bedellerle, usulüne uygun kesilen kurbanlar Türkiye, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket olacak.

CANLI | 2025 Kurban Kampanyamız Basın Toplantısı https://t.co/LnnNg5LCcg— Türk Kızılay (@Kizilay) April 28, 2025

Türk Kızılay, kurban vekâletiyle dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.