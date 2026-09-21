İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'de yaşayan A.Y.'nin kendisine ait sosyal medya hesabından, 'İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti' şeklinde paylaşım yaptığı tespit edildi.

Halkı yanıltıcı nitelikte beyanda bulunduğu belirtilen A.Y., 20 Eylül 2026 tarihinde emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından TCK 217/A kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan adli süreç başlatıldı.

Valilik, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.