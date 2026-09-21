ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a gerekli yazılar gönderildi.

Açıklamada ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiği belirtildi. Bakan Gürlek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yargı sürecinin işletileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali tüm imkanların kullanılacağını ifade etti.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.



İstanbul Cumhuriyet: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 21, 2026