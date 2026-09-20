Kayseri Veterinerler Odası'nda hekim Bülent Coşar ile mevcut başkan Akgün Ergül'ün yarıştığı başkanlık seçimini, Bülent Coşar'ın listesi kazandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Seçinmin ardından 6 dönemdir oda başkanlığı görevini sürdüren Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül dönemi kapandı.

Yeni Başkan Bülent Coşar yaptığı açıklamada, 'Başarı hepimizin başarısı. Bu bir yarıştı. Kazanan şahsım ve yönetimim değil, tüm meslektaşlarımız ve mesleğimizdir. Seçim sonuçlarının mesleğimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum ' dedi.