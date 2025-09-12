Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) kurslarında yetişen gençler, hayallerine kavuşuyor. Güzel sanatlar liseleri ile üniversitelerin yetenek sınavlarına katılan 48 öğrenci, büyük başarı göstererek hedefledikleri bölümlere yerleşti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren MABESEM, kazandırmaya devam ediyor.

Her yıl çok sayıda öğrencinin güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar fakültelerine yerleşmesini sağlayan MABESEM ile bu yıl da 48 öğrenci istediği bölümü kazandı. Öğrenciler, Türkiye’nin çeşitli lise ile üniversitelerinde resim ve müzik bölümlerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

MABESEM’de verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimleri, öğrencilerin yetenek sınavlarına hazırlık sürecinde hem teknik destek hem de motive olmalarını sağlıyor.Resim kurslarına katılan 30 öğrenci güzel sanatlar fakültelerine yerleşirken, lise çağında olan 10 öğrenci de güzel sanatlar lisesini kazandı. Müzik branşında ise enstrüman ve solfej eğitimleri alan 5 öğrenci, konservatuvar ve müzik öğretmenliği bölümlerine kabul edildi. Ayrıca tiyatro kursuna katılan 3 öğrenci de üniversite tiyatro bölümünü kazandı.

Yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “MABESEM’de eğitim alan 48 kardeşimiz, üniversite ve liselerin sanat bölümlerine yerleşti. Gençlerimizin bu başarılarından büyük memnuniyet duydum. Yaşam boyu gençlerimize başarı ve mutluluk temenni ediyorum” dedi.

MABESEM’de yıl boyunca 32branşta 61 ayrı kurs ile her yaştan vatandaşa hizmet veriliyor.