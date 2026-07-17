Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu belirterek, Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde Türkiye'nin AB ile tam bir ekonomik entegrasyon içinde olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik, siyasi, enerji, savunma, ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda önem taşıdığını belirten Bolat, temaslarının amacının ilişkileri güçlendirmek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve Türkiye'nin görüşlerini muhataplarına aktarmak olduğunu ifade etti.

Türkiye ile AB arasında yaklaşık 30 yıldır devam eden Gümrük Birliği'nin ekonomik entegrasyonu güçlendirdiğini vurgulayan Bolat, bu süreçten hem Türkiye'nin hem de AB'nin fayda sağladığını söyledi.

'TÜRKİYE AB EKONOMİK ALANININ BİR ÜYESİ KONUMUNDA'

Dünya ekonomisindeki zorlu koşullar ve ticarette yaşanan değişimler nedeniyle AB'nin yeni arayışlar içinde olduğunu belirten Bolat, AB Komisyonu tarafından kabul edilen Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında Türkiye'nin de yakından takip ettiği süreçler bulunduğunu dile getirdi. Yasanın ilk taslaklarında Türkiye'yi dışarıda bırakan yaklaşımlar olduğunu ifade eden Bolat, yoğun diplomasi çalışmaları sonucunda Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının 'Made in Europe' kapsamına dahil edildiğini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin AB üyesi olmamasına rağmen ekonomik ilişkiler açısından güçlü bir entegrasyon içinde bulunduğunu belirterek, 'Ekonomik entegrasyon Türkiye'yi AB ekonomik alanının bir üyesi konumuna getirmiştir.' dedi.

'TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ÜLKELER İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA'

Küresel üretim süreçlerinde ülkeler arasındaki bağlantının arttığına dikkat çeken Bakan Bolat, günümüzde bir ürünün çok sayıda ülke ve şirketin katkısıyla ortaya çıktığını ifade ederek, Türkiye'nin Avrupa ekonomisiyle güçlü üretim ve ticaret bağlarına sahip olduğunu, AB ile ilişkilerin karşılıklı menfaat ve iş birliği temelinde geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Brüksel'deki temasları kapsamında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, iş dünyası temsilcileri ve çeşitli kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştiren Bolat, Türkiye-AB ilişkilerinin daha ileri taşınması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.