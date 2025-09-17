Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından açılışı gerçekleştirilen, ‘Malatya İstihdam Merkezi’ne işveren ve iş arayanlar tarafından yapılan başvurular sürerken, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde kasap olarak değerlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.MALATYA (İGFA) - Vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya gayret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ‘Malatya İstihdam Merkezi’ iş arayanlarla işvereni buluşturuyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Malatya İstihdam Merkezi iş arayanların kariyerlerini geliştirmelerine de fırsat sunuyor.

Personel ihtiyacını karşılamak adına başvuru yapan şirketler arasında yer alan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ihtiyaç duyduğu personel alımı için Malatya İstihdam Merkezi üzerinden ilana çıktı.

Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde kasap olarak değerlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek.

22-40 yaş aralığındaki personellerin müracaatları alınacağı ilanda, 10 personelin istihdam edileceği, kasaplık belgesi olan ve en az 3 yıl çalışma tecrübesine sahip personel olacağı ve mesleki yeterlilik sınavında başarı gösteren adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile alımlarının yapılacağı bildirildi.

Başvuruların 26 Eylül Cuma günü saat 17.00’ye kadar alınacağı belirtilirken, 2 ay deneme sürecinin olacağı kaydedildi.