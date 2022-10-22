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Müzikseverler için Kuruçeşme'de unutulmaz bir gece

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam dansa, müziğe doydu. Konserin ilk yarısında ünlü rapçi Eypio ile doyasıya eğlenen müzikseverler, konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile unutamayacakları bir gece yaşadı.

MAGAZİN 22.10.2022, 11:29 Murat Aydın
Müzikseverler için Kuruçeşme'de unutulmaz bir gece

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam dansa, müziğe doydu. Konserin ilk yarısında ünlü rapçi Eypio ile doyasıya eğlenen müzikseverler, konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile unutamayacakları bir gece yaşadı.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicisiyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Eypio sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü rapçi Eypio, “Hava çok soğuk ama şarkılarla herkesin içini ısıtacağız. Sahnede her zaman ayrı bir heyecan oluyor.” sözlerine yer verdi. “Apo abimizle aynı sahneyi paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Filmimiz çok iyi gidiyor. Bize gelen tüm yorumlar olumlu. Genç yaşımızda bunları yapabilmek rüya gibi” diyen Burak Bulut’u, “Film çok iyi bir deneyim oldu. Hayatımızın iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla beyazperdeye yansıtmaya çalıştık’ sözleriyle Kurtuluş Kuş tamamladı.

RAP MÜZİĞİN NABZI EYPİO İLE ATTI

Son yılların en çok dinlenilen rap parçalarına imza atan, Türkçe Rap müziğin popüler isimlerinden biri olan Eypio, konserinde ses getiren birbirinden güzel parçalarını Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi için seslendirdi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında sahne alan ünlü rapçi, enerjisi ile gecenin nabzını arttırdı. ‘Günah Benim’, ‘Naim’, ‘Çukur’ gibi fırtına estiren parçalarını müzikseverlerle hep birlikte seslendiren Eypio, rap severleri eğlenceye doyurdu. Ünlü rapçi, dostları Hayki ve Yener Çevik’i sahnesine davet etmesiyle coşku ikiye katlandı. Düetleriyle Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı sallayan üçlüyü dinleyenler yerinde duramadı.

BURAK BULUT VE KURTULUŞ KUŞ, RÜZGAR GİBİ ESTİ!

Yaptıkları şarkılarıyla ve şu anda vizyonda olan ‘Sevmedim Deme’ adlı filmleriyle kitleleri peşlerinden sürükleyen Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, konserin ikinci bölümünde muhteşem bir konsere imza attılar. Soğuğa ve rüzgarlı havaya aldırmadan mekanı dolduran dinleyicilerinin karşısına ‘Es Deli Deli’ parçalarıyla çıkış yapan ikili, dev bir koro eşliğinde tüm sevilen parçalarını seslendirdiler. ‘Rastgele’, ‘Salıncak’, ‘Leyla Mecnun’, ‘Sevmedim Deme’, ‘Baba Yak’, ‘Nabız’, ‘İçime Ata Ata’, ‘Herkes Duydu’, ‘Sevme’, ‘Dinle’, ‘Karalaya Karalaya’, ‘Sebepsiz Gidenlere’, ‘Rüya Gibi’ ‘Kara Bahtım’ ve ‘Hasat’ adlı parçalarını seslendirirken, yerlerinde duramayan ikili, film turnesine ve konserlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

#burakbulut #kurtuluşkuş #kuruçeşme
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