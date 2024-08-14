Türkiye’de enflasyon oranı, günden güne artan fiyatlar ve hayat şartları nedeniyle mevcut emekli maaşı ile standart bir yaşam sürdürmeye çalışmak toplumun ortak sorunu haline geldi.BURSA (İGFA) - Günümüz ekonomisinde emekli maaşıyla geçimlerini sağlayamayan vatandaşlar, düşük buldukları gelirlerine katkı sağlamak amacıyla alternatif gelir yolları arıyor.

Türkiye’nin şu anki ekonomisinde geçinebilmek için emekli maaşının hiçbir şekilde yetmediğini söyleyen emekli Ramazan Özen, “Çoğu emekli ev sahibi olduğundan dolayı aldıkları en düşük emekli maaşlarının kendilerine yettiğini söylüyor. Fakat maalesef ki herkesin durumu aynı değil. Benim gibi sokaklarda ürün satmaya çalışan çok fazla emekli var. Ben de elimden geldiğince züccaciye ürünleri satmaya çalışıyorum. Elde ettiğim parayla geçimimi sağlamak yine kolay olmasa da ev ekonomisine bir miktar katkı sağlıyorum. Ülkenin enflasyonu düşmedikçe biz emeklilerin işi çok zor.” dedi.