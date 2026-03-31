Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 'Akdeniz İlçesi, Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi'ni inceledi.

MERSİN (İGFA) - Anadolu Mahallesi mevkiinde incelemelerini gerçekleştiren Seçer, MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarından çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Akdeniz ilçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahallelerinde bölge sakinlerini konfora kavuşturacak proje büyük ölçüde tamamlanırken, çevre mahallelerin talepleri üzerine kapsam genişletme çalışmaları da devam ediyor.

İhtiyaç duyulan mahallelerde altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözüme kavuşturulması için başarılı projeleri hayata geçiren Büyükşehir, doğa dostu ve vizyoner yatırımlarla Mersinlileri rahata kavuşturuyor.

BAŞKAN SEÇER: 'BÖLGENİN ATIK SU SORUNU TARİHE KARIŞACAK'

Başkan Seçer incelemenin ardından verdiği demeçte; projenin detayları hakkında bilgi vererek, 'Toplamda 55 kilometrelik bir hat döşüyoruz ve bunun 45 kilometresini tamamladık. Kanalizasyon hatlarını buradan Karaduvar'daki merkez atık su arıtma tesisine bağlıyoruz. Atık su arıtma tesisimizde de önemli bir çalışmayı başlatıyoruz. 2. kademe atık su arıtma tesisimizin imalatına da yakında başlıyoruz. Artık bu bölgede fosseptik ve vidanjörle atık su alma sorunu tarihe karışacak. Bu bölgenin atık sularını artık, daha temiz ve çevreye duyarlı olan kanalizasyon sistemiyle almış olacağız' diye konuşarak, bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZEN PROJENİN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI

Toroslar, Kazanlı ve Homurlu sakinlerine kaliteli, modern ve çevre dostu olan kanalizasyon altyapısına kavuşturmak için yürütülen çalışmalar, kronikleşmiş sorunlara kalıcı çözüm üretme hedefiyle tamamlanıyor.

Kentin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözümler üreten MESKİ, söz konusu yapım işi kapsamında muhtelif çaplarda yaklaşık 55 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyor.

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında ihale edilen projenin finansmanı için İller Bankası aracılığıyla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından 9,8 milyon Euro hibe sağlanıyor.

45 kilometrelik kanalizasyon hattını kurarak projenin yaklaşık yüzde 75'ini tamamlayan MESKİ, kısa zamanda projeyi sona erdirmeyi hedefliyor.