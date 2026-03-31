Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyeleri, düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireyleri sosyal hayatla buluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, Orman Haftası kapsamında Macerapark'ta düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi. Gün boyu süren etkinliklerde özel gereksinimli bireyler hem eğlendi hem de doğayla bağ kurarak keyifli bir deneyim yaşadı.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Bu kapsamda Orman Haftası münasebetiyle Macerapark'ta düzenlenen programda özel gereksinimli öğrenciler, doğanın önemi, çevre bilinci ve ağaç sevgisi üzerine gerçekleştirilen sohbetlere katıldı.

DOĞA TEMALI HİKAYELER ANLATILDI

Öğretmenler tarafından okunan doğa temalı hikâyelerle farkındalıkları artırılan öğrenciler, gün boyu süren etkinliklerle hem eğlendi hem de doğayla bağ kurarak keyifli bir deneyim yaşadı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE SOSYALLEŞTİLER

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise ateşi etrafında gerçekleşen müzik etkinliği oldu. Gitar eşliğinde söylenen şarkılarla eğlenen öğrenciler, birlikte vakit geçirerek sosyal bağlarını güçlendirdi.