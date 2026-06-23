Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yoluyla vergi kaybına neden olduğu iddia edilen yapılanmaya yönelik operasyonda 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyım atandı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) koordinasyonunda çalışma yürütüldü. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, oluşan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonları ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 23, 2026

'KAMU KAYNAKLARINI HEDEF ALAN YAPILARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Bakan Gürlek, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına neden olan yapıların takip edileceğini ifade eden Bakan Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmeye devam edeceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, paylaşımında, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK, TMSF ve diğer kurumlara teşekkür etti.