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Kıyı Emniyeti ekiplerinin deniz güvenliğinin sağlanması ve sürüklenen deniz araçlarının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekipler tarafından yedeklenen tekne, güvenli şekilde Harem'de emniyete alındı.

KEGM tarafından yapılan açıklamada, sürüklenen tekneye KEGM-3 hızlı can kurtarma botu ile müdahale edildiği bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Moda açıklarında sürüklenen 8 metre boyundaki başıboş tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından güvenli şekilde kıyıya çekildi.

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