Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan, çeyrek asırda büyük işler başardıklarını belirterek Türkiye'ye hizmet etmeyi aşkla sürdüreceğini vurguladı. Çeyrek asırda büyük işler başardıklarını belirten Erdoğan, hedeflerinin 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmak olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu belirten Erdoğan, partinin kuruluşundan itibaren milletle iç içe bir siyasi hareket olduğunu söyledi. 'Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu' diyen Erdoğan, çeyrek asırlık süreçte Türkiye'nin birçok alanda büyüdüğünü ve milletin özgüveninin yükseldiğini ifade etti.

'Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz'

25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Yapamazlar dediler, yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik.

AK Parti iktidarları döneminde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini savunan Erdoğan, bundan sonraki dönemde de hedeflerin sürdürüleceğini belirtti.

Erdoğan, 'Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullanırken, partisinin yolundan çevrilmek istendiğini ancak çeyrek asırda büyük işler başarıldığını söyledi.

Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini belirten Erdoğan, AK Parti'nin ilk günkü heyecan ve kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'

AK Parti'nin 25 yıldır milletin gönlünde olduğunu ifade eden Erdoğan, her güne yeniden başlama anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

'Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizi yolumuzdan çevirmek istediler. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Türkiye'yi her alanda büyüttük. İlk günkü heyecanımız ve kararlılığımızla burada, Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. 25 yıldır milletin gönlündeydik. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık, her sabah ilk günkü gibi işimize yeniden sarıldık. Bundan sonra da her sabah yeni bir gün olacak. Bugün de, yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Önce 2053'e, sonra 2071'e taşınacak. Daha yapacak çok işimiz var. Küllerinden yeniden inşa ettik, büyük işler başardık' diye konuştu.

Türkiye'yi kardeşliğin büyüteceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz' dedi.

'BU ÜLKEYİ AŞKLA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİM'

Daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

'Bugün içim rahat, gönlüm ferah' diyen Erdoğan, 'Arkamızdan çok çok farklı bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. En büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklim olmuştur. Bu gençlik emaneti bizden devralacak ve çok daha yükseklere çıkaracaktır. Onun için Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine dönmeyecek. Geriye değil, daha ileriye gidecek. Bu kadroyu siz değerli arkadaşlarımıza her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

https://youtu.be/s4IIYM_kyz0