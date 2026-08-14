Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırovalı ilçe sakinlerinin en büyük hayalleri arasında yer alan Çayırova Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Hastane inşaatının da 2. kolonları ve 2. kat tabliye beton kalıpları imalatları yapılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Devlet Hastanesi şantiye alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırmak adına büyük çaba sarf ettiği ve yapımı hızla süren Çayırova Devlet Hastanesi'nde ikinci kat için imalat çalışmaları ilerliyor.

Temel çalışmaları, deprem izolatör montajları, bodrum kat imalatı ve zemin kat betonarme çalışmaları tamamlanan Çayırova Devlet Hastanesi'nde 1. kat döşeme beton serimi de tamamlanırken, 2. kat için kolon imalatları ve 2. kat tabliye beton kalıp imalatları da hızla sürüyor. Yapımına büyük bir hızla devam eden Çayırova Devlet Hastanesi şantiye alanında birçok imalat da aynı anda sürerken, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak, Çayırovalı ilçe sakinlerinin en büyük beklentisine cevap verilmesi amaçlanıyor.

200 YATAKLI OLARAK PLANLANDI

Çayırova Devlet Hastanesi'nde ana bina imalatlarının yanı sıra hastane alanında bulunan teknik bina alanının da betonarme inşaatı tamamlanmıştı. Çayırova'nın her mahallesine eşit uzaklıkta konumlanan, taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yükselen hastane, sağlık alanında uzun yıllar Çayırovalı ilçe sakinlerine hizmet verecek.