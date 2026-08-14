Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen 18'inci Dönem İhtisas Kursu mezuniyet törenine katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Bordo Berelilere bröveleri takıldı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, 18'inci Dönem İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamlayan Bordo Berelilerin mezuniyet törenine katıldı. Törende dereceye giren personele bröveleri Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu tarafından takdim edildi.

BAKAN GÜLER'DEN MEZUNLARA HİTAP

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler, zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan personele hitap etti. Özel Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen tören, kursu başarıyla tamamlayan personelin mezuniyet heyecanına sahne olurken, dereceye giren Bordo Bereliler brövelerini takarak görevlerine bir adım daha attı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin mezun olduğu 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığına giden Bakan Yaşar Güler, törende bir: pic.twitter.com/eURcKZbRZp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2026