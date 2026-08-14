Sakarya'nın ulaşım geleceğini güçlendirecek Doğu Çevre Yolu Projesi'nde merakla beklenen detaylar belli oldu.

SAKARYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde açıkladığı projeyle Pekşenler ile Sakarya Atatürk Stadyumu arasında 12 kilometrelik yeni bir ulaşım aksı oluşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 18 kilometreye ulaşacak olan projenin Sakarya'da önemli bir alternatif oluşturacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Doğu Çevre Yolu'nun yapımına bu yıl başlanacağını Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu müjdeledi. Şehrimiz adına büyük önem taşıyan bu projenin hayata geçmesiyle birlikte Sakarya'nın ulaşım altyapısında önemli bir adım atmış olacağız. Şimdi ise projenin güzergâhını ve teknik detaylarını kamuoyuyla paylaşarak şehrimize kazandıracağımız bu önemli ulaşım aksının kapsamını ortaya koyuyoruz' ifadelerini kullandı.

İŞTE SAKARYA DOĞU ÇEVRE YOLU PROJESİNİN DETAYLARI

Pekşenler Katlı Kavşağı'ndan başlayarak Sakarya Atatürk Stadyumu'nda sona erecek proje kapsamında, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli 6 kilometrelik ana yol inşa edilecek. Projenin yan yol güzergâhı ise toplam 12 kilometre uzunluğunda olacak. Bu güzergâhın 1,5 kilometrelik bölümü bölünmüş yol standardında inşa edilecek. Ana güzergâha eşlik edecek bağlantı yollarıyla birlikte toplam 18 kilometrelik modern bir ulaşım ağı oluşturulacak.

Projenin en önemli unsurlarından biri olan Pekşenler Sakarya Nehri Köprüsü, nehir üzerinde 3 açıklıklı ve çift platformlu olarak inşa edilecek. Yaklaşık 155 metre uzunluğunda olacak köprü, iki ayrı taşıt platformundan oluşacak.

SAKARYA NEHRİ'Nİ AŞACAK ÖZEL KÖPRÜ

Yapılacak yolun Yol Sakarya Atatürk Stadı'nın hemen yanındaki Karasu Kavşağı mevkiine bir adet özel köprü inşa edilecek. Köprü, sürücülerin Sakarya Nehri'ni aşarak 15 Temmuz Bulvarı'na ve D-650 Karayolu'na (Karasu Çevre Yolu) dahil olmasını sağlayacak.

Modern mühendislik standartlarına uygun şekilde tasarlanan köprü, ulaşımın nehir geçişinde kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak.

Çift platformlu köprü yapısı ve 18 kilometrelik ulaşım ağıyla proje, Sakarya'nın ulaşım kapasitesini güçlendirerek şehrin kuzey-güney aksında önemli bir alternatif oluşturacak.