Trabzon merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli gerçekleştirilen operasyonda toplam 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

TRABZON MERKEZLİ 11 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

​Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 11 İlde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

​Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen: pic.twitter.com/KeAxnGhejy — Trabzon Emniyet Müdürlüğü (@TrabzonEmniyet) June 23, 2026

Açıklamada, vatandaşlara yönelik farkındalık mesajı da verilerek, 'Emekle kurulan hayatlar, bahisle yıkılmasın' ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis faaliyetlerinin hem bireyler hem de toplum üzerinde ciddi ekonomik ve sosyal zararlar oluşturduğuna dikkat çekerek, bu suçlarla mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.