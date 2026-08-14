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Akçakoca ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 53 kişi gözaltına alındı.

Gamze KIR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin vatandaşlara modemlerinin devre dışı kalacağı veya internet hizmetlerinde sorun yaşanacağı yönünde ifadeler kullandıkları iddia edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini müşteri hizmetleri personeli olarak tanıttıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

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