Milli Eğitim Bakanlığı, bazı kişi ve firmaların Bakanlık birimleri ile yöneticilerin isimlerini kullanarak firmalardan para talep ettiğine ilişkin şikâyetler üzerine uyarıda bulundu. Bakanlık, bu tür taleplerin kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek vatandaş ve firmalardan ödeme yapmamalarını istedi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde Bakanlık birimleri ve yöneticilerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, bazı firma ve şahısların, Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmaların bilgilerine EKAP üzerinden ulaşarak telefon veya farklı iletişim kanallarıyla irtibata geçtiği ve çeşitli gerekçelerle para talep ettiği yönünde şikâyetler alındığı bildirildi.

Bakanlık, sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir gerekçeyle firmalardan bu yöntemlerle para talep edilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Açıklamada, Bakanlığın veya yöneticilerinin adı kullanılarak yapılan bu tür taleplerin dikkate alınmaması, herhangi bir ödeme yapılmaması ve kişisel ya da kurumsal bilgilerin paylaşılmaması istendi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Söz konusu girişimlerle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında, vatandaşların ve firmaların mağduriyet yaşamaması için benzer talepler karşısında dikkatli olunması çağrısında bulundu.