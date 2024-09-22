LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 26 yıldır lösemili çocuklara ve ailelerine yardımlarını iletmeye devam ederken sosyal ve psikolojik desteklerle de moral ve motivasyon sağlayarak onların yanında olmayı unutmuyor.İSTANBUL (İGFA) - LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde ücretsiz tedavi süreçleri devam eden çocuklardan biri olan 11 yaşındaki Hüseyin Avni Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla biliniyor. Hüseyin'in en büyük hayali, takımının maçını statta canlı bir şekilde izleyebilmekti.

Bu yıl doğum günü için özel bir sürpriz planlandı.

Tedavi sürecinin gerektirdiği hijyen ve sağlık koşulları maça katılmasına engel olmadı. Bu kapsamda, LÖSEV ve Fenerbahçe Kulübü bir araya gelerek, maçı Hüseyin’in ayağına getirdi.

Hastane odasından online bağlantı ile Hüseyin, maç sırasında Fenerbahçe’nin heyecanını yaşadı.

Bu özel gün; yalnızca Hüseyin için unutulmaz bir doğum günü kutlaması olmakla kalmadı. Tüm katılımcılar Hüseyin'in mutluluğunu paylaşarak, onlara ilham olduğunu belirtti.