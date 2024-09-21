Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına harekete geçen LÖSEV, gönüllüleriyle birlikte çöp toplama etkinliği için bir araya geldi. Farkındalık etkinliği, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri, Eskişehir’de eş zamanlı gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri için sağlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına harekete geçen LÖSEV, Ankara merkez olmak üzere irtibat ofislerinin bulunduğu İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri, Eskişehir illerinde bir araya geldi. LÖSEV yetkilileri ve gönüllüleriyle birlikte eş zamanlı olarak yapılan çöp toplama etkinliği ile daha temiz bir çevrede yaşamanın mümkün olduğunu vurgulandı. Gönüllülerin yoğun ilgisiyle çevre ve şehir kirliliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliği 20 Eylül Cuma Günü gerçekleşti.

Etkinlikte, sağlıklı bir yaşam için temiz bir çevre çağrısı yapan LÖSEV yetkilileri, gönüllüleriyle ekip çalışması kapsamında bir temizlik yaparak çevrelerine katkı ve çevre bilincini aşılarken aynı zamanda vakfın gönüllü çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

“LÖSEV GÖNÜLLÜLERİ TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN İSTANBUL’DA BULUŞTU’’

LÖSEV’in organizasyonu ile İstanbul Avrupa Yakasında Maçka Demokrasi Parkı, Anadolu Yakasında ise Caddebostan Sahil’de bir araya gelen gönüllüler, hep birlikte çöp toplarken daha yaşanabilir bir çevre için yapılabileceklere dikkat çekti. LÖSEV’in çalışmalarına destek veren gönüllü Deniz O. Etkinlikte yaptığı konuşmada duygularını şöyle aktardı: “Böyle anlamlı etkinlikte yer almaktan çok mutlu oldum. Topluma fayda sağlayacak etkinliklerde yer almak isteyen herkes LÖSEV’e gönüllü üye olabilir. Bütün canlılar için doğanın ekolojini korumaya ve temiz tutmaya çalışmayız.”

LÖSEV yetkilileri etkinlikte yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Çağımızın önemli sorunlarından olan hava, su ve toprak kirliliğinde şehirlerdeki kirliliğin artışı önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda bu kirlilik çeşitleri insan sağlığını tehdit ederken kanserin de artışına sebep oluyor. İşte bu sebeple LÖSEV olarak bu anlamlı günde biz de üzerimize düşen sorumluluğu alarak gönüllülerimizle birlikte sahada olmak ve bu soruna dikkat çekmek istedik. Çevremiz için çok verimli bir etkinlikti. Katılım sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. ”

Türkiye’de gün geçtikçe artan kanser vakaları ile çok yönlü mücadele eden LÖSEV, gönüllü ve bağışçısı olan kişi, kurum ve kuruluşlar sayesinde ailelere ulaştırılan hizmetleri çoğaltıyor. Bu sayede, zorlu süreçte hiçbir aile yalnız kalmıyor. Destek olmak veya bilgi almak için www.losev.org.tr resmi internet adresimizi inceleyebilir, 0312 447 06 60 numaralı telefondan vakıf merkezine ulaşabilirsiniz.