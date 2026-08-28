Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen ve kapsayıcı yaşam kültürünü güçlendiren önemli bir organizasyona Macera Parkı'nda ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Macera Park'ında gerçekleştirilen INSPORT+ Day Sakarya, Türkiye ve Bulgaristan'dan özel gereksinimli ve akranlarını sporun birleştirici gücüyle aynı sahada buluşturdu. İki gün süren organizasyonda çocuklar farklı spor branşlarında birlikte mücadele ederek hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

İki gün süren INSPORT+Day Sakarya programında Türkiye ve Bulgaristan'dan çocuklar, antrenörler ve proje ortakları Macera Park'ta bir araya geldi.

Program kapsamında çocuklar voleybol, bocce, uyarlanmış atletizm, frisbee ve farklı spor aktivitelerine katıldı. Birlikte spor yapan çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de takım olma, paylaşma ve birlikte hareket etme deneyimi yaşadı.

Türkiye ve Bulgaristan'dan çocukların yanı sıra antrenörler ve proje ortaklarının da yer aldığı etkinlikte farklılıkların birlikte öğrenmeye, gelişmeye ve yeni arkadaşlıklar kurmaya engel olmadığı mesajı verildi.