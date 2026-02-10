İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek amacıyla kurduğu 'İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi' tarafından hazırlanan doğa temelli 10 maddelik önerileri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Deneyim Paylaşımı Konferansı'nda tanıttı. Öneriler, İzmir'in Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na dahil edilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizine karşı yurttaş katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi' kapsamında, on binlerce İzmirli arasından seçilen 50 kişiyle beş hafta boyunca çalıştı. Meclis üyeleri, kentte su ve Körfez krizine çözüm sunacak doğa temelli öncelikli 10 maddeyi belirledi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen tanıtım toplantısına büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, yurttaş meclislerinin demokrasiyi güçlendirdiğini vurgularken, 'Yurttaş Meclisi benzeri çalışmalar, demokratik katılım ve karar alma süreçlerinin güçlenmesi için önemli bir araçtır.' dedi.

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar ise, projenin Türkiye için pilot bir çalışma niteliği taşıdığını belirterek, 'Hem somut çözüm önerileri geliştirdik hem de deneyim paylaşımını sağladık. Belediyelerin yurttaşlara hangi konularda danışma ihtiyacı duyduğunu ortaya koyduk' dedi.

10 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ

Yurttaşların hazırladığı öneriler, Körfez ve su krizine odaklanıyor:

İzmir Körfezi'nin korunması: Endüstriyel ve evsel atıkların etkin arıtılması, dip temizliği, kıyı alanlarının doğallaştırılması. Su kaynaklarının korunması ve tasarruf : Alternatif su kaynakları yatırımlarının artırılması, bireysel tasarrufun teşvik edilmesi. Eğitim ve farkındalık: Doğa temelli çözümler hakkında okullarda ve dijital platformlarda bilgilendirme programları. Su tasarrufu eğitimleri: Çocukluk döneminden itibaren bilinç kazandıracak interaktif atölyeler. İçme suyunda şeffaflık: Su analizlerinin paylaşılması ve su okuryazarlığı eğitimleri. Yağmur suyu hasadı ve akıllı sulama: Yeni binalarda zorunlu yağmur suyu hasadı, tarımda iklim dostu sulama. Su tüketiminin izlenmesi: Sanayi, tarım ve hayvancılıkta su ayak izi hesaplamaları ve yapay zekâ destekli yönetim planları. Serin kent uygulamaları: Gölgeli yollar, serinletici parklar, içilebilir su noktalarının artırılması. Çocuk dostu alanlar: Doğayla temas sağlayacak keşif ve öğrenme alanları, bisiklet yolları ve gölgelik yaya güzergâhları. Ulaşımda serinlik odaklı düzenleme: Isıyı azaltan kaplama malzemeleri ve gölgelik koridorlar.

Bu arada meclis üyelerinin önerileri raporlaştırılarak el kitabına dönüştürüldü ve uygulama aşamaları için rehber hazırlandı.

Çalışma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği desteğiyle yürütüldü ve İzmir'in düşük karbonlu ve iklim dirençli kent olma hedeflerine katkı sağlaması amaçlandı.

Uygulama Rehberi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz