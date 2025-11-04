Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde başlattığı asfalt seferberliği kapsamında son olarak Hendek Hacıkışla'da ilçe merkezine ve şehir merkezine ulaşım için kritik öneme sahip 3 kilometrelik güzergahı tablo gibi işleyerek yepyeni bir yüze kavuşturuyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerince şehrin 16 ilçesinde, dört bir yanında, her bölgeye eşit şekilde götürülen hizmet bu kez Hendek'in kırsalında sunuldu.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde yürütüldüğü, ilçe merkezi ve şehir merkezine ulaşım için önem arz eden Soğuksu-Hacıkışla ve Yeşilyurt aksındaki 7,5 kilometrelik arterin Hacıkışla kısmında kalan 3 kilometresinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Daha önce ise 3 bin 200 metrelik Soğuksu kısmı tamamlanmıştı.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı ana yol ve yan bağlantı yollarından oluşan Hacıkışla'daki güzergahta yenileme ve asfalt çalışmasının yüzde 50'si tamamlandı.

Hava şartları iyi olduğu sürece ara vermeden çalışan YOLBAK ekipleri, güzergahın tamamını kısa sürede bitirerek yeniden hizmete alacak. Bölge halkı ise çalışmalardan oldukça memnun.