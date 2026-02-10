Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kültürel mirası yaşatmak ve Anadolu'nun hafızasında yer eden ezgileri yeni kuşaklarla buluşturmak amacıyla düzenlediği 'Anadolu'nun Türkü Yolları' programı, bu kez 'gariplik' temasıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

BURSA (İGFA) - Asırlardır dilden dile aktarılarak günümüze ulaşan, kimi zaman gurbeti, kimi zaman hasreti, kimi zaman da kimsesizliği anlatan türküler, Osmangazi Belediyesi'nin titizlikle hazırladığı 'Anadolu'nun Türkü Yolları' programında yeniden hayat buldu.

Ses sanatçısı Salih Taşkın ve saz sanatçısı Selçuk Oruç'un ahengiyle bezenen, Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emir İlhan'ın da hikaye anlatımlarıyla zenginleşen etkinlikte, yüzyılların biriktirdiği duygular, sözlerde ve melodilerde bir kez daha yeşerdi. 'Gariplik' etrafında şekillenen gecede, Anadolu insanının yüreğindeki yalnızlığını, sabrını ve direncini yansıtan ezgiler, dinleyenlere hem hüzünlü hem de derin bir yolculuk yaşattı.

Yoğun ilginin gösterildiği programda seslendirilen eserlerle, Anadolu'nun ruhuna dokunan, gurbeti sılaya bağlayan tınılar bir kez daha keşfedilirken; garipliğin yalnızca bir kimsesizlik hali değil, aynı zamanda bir duruşu, vakarı ve sabrı simgelediği türküler aracılığıyla anlatıldı.

'Gariplik' ile ilgili türkülerin okunmasının çok değerli olduğunu kaydeden ses sanatçısı Salih Taşkın, 'Ülkemizin çeşitli yörelerinden güzel türkülerimizi okumaya çalıştık. Osmangazi Belediyesi'ne, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Saz sanatçısı Selçuk Oruç da, 'Garip temasında, kendinden bir kesit bulmamak mümkün değil. Her insanın bir garip olduğu anlar olabilir. Ben çok mutlu oldum. Hem hüzünlendim, hem de gerilere doğru gittim' açıklamasında bulundu.

Türkülerin, dinleyicilerin içine tamamen sindiği güzel bir gece olduğuna değinen Doç. Dr. M. Emir İlhan ise, 'Çok hisli bir gece oldu. Anadolu'nun bir ucundan öteki ucuna bir derleme ile türkülerde garibi, gariplilerin türkülerini anlatmaya çalıştık' diye konuştu.

Geceye katılan sanatseverler, etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.