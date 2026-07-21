Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in deniz turizminden daha fazla yararlanma amacıyla başlattığı çalışmalar arasında yer alan Altınordu Atatürk Rıhtımının uzatılması çalışmaları tamamlanma aşamasına geliyor. 140 metre uzatılması planlanan çalışmanın 110 metresi tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Rıhtımın kapasitesini artıracak iskele uzatma çalışmalarında ise önemli ilerleme kaydedildi. Toplam uzunluğu 140 metre artırılarak 410 metreye çıkarılacak iskelede 72 kazığın çakımı tamamlandı. Bu çalışma ile 140 metrenin 110 metresinde döşeme ve beton imalatları bitirildi.

İskelede bulunan 24 başlık kirişinden 21'inin beton dökümü tamamlanırken, kalan kirişlerde çalışmalar hızla sürüyor. Mevcut iskelenin yenilenmesinde kullanılacak prekast döşemelerin üretimi sahada devam ederken, uzatma bölümündeki 90'lık kazıklar ile parmak iskelelerin kazık çakım işlemleri tamamlandı. Güçlendirme çalışmalarında ise sona yaklaşılırken geriye yalnızca 41 kazığın çakımı kaldı.

Bu arada yapımı süren gümrük binasında önemli bir aşama tamamlandı. Binanın 1. kat tabliyesi beton dökümüne hazır hale getirilirken, katlarda ince işçilik öncesindeki hazırlıklar tamamlanıyor.

Deniz yapılarının uzun ömürlü ve güvenli şekilde hizmet vermesi amacıyla sürdürülen tahkimat çalışmalarında da önemli mesafe alındı ve imalatların bir bölümü tamamlandı.

KENTİN SOSYAL YAŞAMINA DA DEĞER KATACAK

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in vizyonuyla sürdürülen çalışmalar tamamlandığında Altınordu Atatürk Rıhtımı turizm ve ticaretin yanı sıra kentin sosyal yaşamına da değer katacak, Ordu'nun Karadeniz'deki güçlü denizcilik kimliğini daha da pekiştirecek.