Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören yollarda üstyapı yenileme çalışmalarına başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Yol Bakım Timleri ve A Takımı ekipleri, bölgede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yakacık Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi ile Servetiye Camii Mahallesi Dere Mevkii üzerinden Aytepe Diriliş Kampı'na kadar uzanan yol güzergâhında üstyapı iyileştirme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

DEFORME YOLLAR YENİLENİYOR

Kocaelili vatandaşlar ve çevre illerdeki misafirler tarafından yoğun olarak kullanan doğa harikası bölgede, zamanla yıpranan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yol yüzeyi, ekipler tarafından asfaltlanarak yenileniyor.

Böylece hem araçların daha rahat ilerlemesi sağlanıyor hem de yol güvenliği artırılıyor.

BARAJ YOLUNDAN DİRİLİŞ KAMPI'NA KADAR

Çalışmalar, Yuvacık Barajı çevresinden başlayarak Diriliş Kampı'na kadar uzanan hatta devam ediyor. Hem mahalle sakinleri hem de bölgeye gelen ziyaretçiler için önemli bir ulaşım güzergâhı olan bu yolda, Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesi'nde üretilen asfalt seriliyor.

Yol Bakım Timleri ve A Takımı tarafından zemin iyileştirme ve asfalt serim çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

HAFTA SONU YOĞUNLUĞUNA ÇÖZÜM

Yuvacık ve çevresi, özellikle hafta sonları doğayla buluşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor. Bu nedenle bölgede araç trafiği önemli ölçüde artıyor.

Yapılan yol yenileme çalışmalarıyla trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi ve yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.