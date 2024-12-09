LÖSEV, lösemi ve kanser hastalarına 7 milyonu aşkın gönüllüsü ile el uzatırken 26. yılında bu sayıyı 10 milyona taşımaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük gönüllü ağını oluşturan LÖSEV, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında her yıl gönüllüleriyle birlikte İstanbul’da düzenlenen büyük bir etkinlikle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 26 yıldır Türkiye genelinde 95 binden fazla lösemi kanser hastasına ve ailelerine maddi-manevi destekler iletirken çocukları yaşama bağlıyor. Bu denli önemli ve kutsal görevi, bir sivil toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever Türk halkının destekleri ile gerçekleştiriyor. Bu anlamlı çabalar lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların yüzünde birer gülümseme, tedavilerinde hızlı ilerlemeler olarak yansıyor.

Her yıl 5 Aralık, gönüllülük çalışmalarını duyurmak ve gönüllülük bilincini artırmak amacıyla kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında bu yıl, Anadolu Yakası’nda ByOtell’de, Avrupa Yakası’nda ise Crowne Plaza İstanbul Harbiye’de düzenlenen etkinliklere yüzlerce gönüllü katıldı.Programda LÖSEV Gönüllü Korosu, Sirtaki Agapia Ada ve Ege Dans grubunun gösterisi ile 5’ten Sonra Müzik Grubu’nun canlı performansı yer aldı. Ayrıca, katılımcılar dans gösterileri ve Çağdaş Drama Derneği tarafından düzenlenen yaratıcı atölye çalışmaları ile keyifli zaman geçirdi.

Etkinlik sırasında ünlü radyo programcısı ve LÖSEV gönüllüsü Geveze, online bağlantı ile etkinliğe katılarak gönüllülere moral verdi ve destek mesajlarını iletti. Gönüllü olmanın önemine dikkat çeken Geveze, “Hep birlikte bir şeyler başarmak için buradayız, hepimizin sesi bir araya geldiğinde gerçekten büyük bir güç ortaya çıkıyor. Bu dayanışmayı daha da büyütelim,” ifadelerini kullandı.LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, “26 yıldır hiç durmadan lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede en büyük desteği gönüllülerimizden alıyoruz. LÖSEV’de 7’den 70’e her yaştan her kesimden gönüllü kendi yetkinliği alanında çalışıyor, üretiyor. Çocuklar için, toplum için fayda sağlıyor. Atatürk’ün dediği gibi; Tek bir şeye ihtiyacımız var, ÇALIŞKAN OLMAK. .Gönüllülük, bir bireyin sesiyle başlar; büyür, çoğalır ve bir ülkenin yankısı olur. Toplumsal iyileşmenin yolu da bu dayanışmadan geçer.”dedi.

Etkinlikte, LÖSEV’e basın, kurum ve projeler gibi farklı alanlarda destek veren gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edilirken, gönüllüler birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.