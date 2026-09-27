Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında hayata geçirilen 'Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç' programı, yeni döneminde Hatay'ın 15 ilçesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların sağlık bilincini artırmak ve olası riskleri erken dönemde tespit etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç' programını yeni dönemde de sürdürüyor. Programın ilk çalışması Defne ilçesi Sevgi Parkı'nda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ölçümlerle vatandaşların sağlık durumları konusunda farkındalıklarının artırılması, olası sağlık risklerinin erken dönemde tespit edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Ölçüm sonuçları doğrultusunda vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunan ekipler, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önerilerde de bulundu.

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

'Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç' programı, yeni döneminde Hatay'ın 15 ilçesinde sürdürülecek. Program kapsamında vatandaşların temel sağlık göstergeleri konusunda bilgilendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanabilmeleri hedefleniyor.

HBB yetkilileri, sağlık konusunda bilinçlenmesine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.