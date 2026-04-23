LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden minikler, Türkiye genelinde düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' coşkusunu hep birlikte yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı günü kutlayan minikler; oyunlar, danslar ve renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

BURSA (İGFA) - 'Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi bakım ve tedavilere eşit şekilde ulaşır' inancı ile yola çıkan LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 28 yıldır başta lösemili çocuklar olmak üzere tüm çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlara umut olmaya devam ediyor.

Bu yıl düzenlenen 23 Nisan kutlamaları kapsamında minikler, Bursa'da Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde bir araya gelerek bayram sevincini birlikte yaşadı.

Etkinlikte çocuklar okudukları şiirlerle duygu dolu anlar yaşatırken, iyileşmiş çocukların sahne aldığı gösteriler ve LÖSEV Çocuk Korosu büyük beğeni topladı. 'Bursalı Barış Manço' olarak tanınan Alper Dinçer de sevilen şarkılarıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Renkli görüntülere sahne olan programda minikler, gün boyunca düzenlenen eğlenceli aktivitelerle bayramın tadını doyasıya çıkardı.

'Tek Dileğimiz Tüm Çocuklarımız İçin Sağlıkla Kutlayacağımız Bayramlar'

LÖSEV yetkilileri yaptığı açıklamada, 'Biz, LÖSEV olarak çok büyük bir aileyiz. 28 yıldır yalnızca maddi değil, manevi olarak da lösemi ve kanserli çocuklarımızın yanındayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlarken en büyük dileğimiz, tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmesidir' ifadelerini kullandı.