Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, Orman Haftası kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Doğada bir gün geçiren minikler, hem ormanların önemini öğrendi hem de doğadaki canlıları tanıma fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Doğayla iç içe bir gün geçiren Lokomotif Çocuk Köyü minikleri, erken saatlerde başlayan etkinlikte eğitmenler eşliğinde doğayı keşfe çıktı.

Ziyaret boyunca çocuklara doğa bilinci kazandırmaya yönelik çeşitli uygulamalı etkinlikler düzenlendi. Ağaç ve bitki türlerini yakından inceleyen öğrenciler, yaprakların şekilleri, dokuları ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri ise kuş gözlemi oldu. Çocuklar, doğal yaşam alanlarında bulunan farklı kuş türlerini gözlemleyerek onların yaşam alışkanlıkları hakkında temel bilgiler edindi. Ayrıca büyüteçler yardımıyla gerçekleştirilen böcek inceleme etkinliği, miniklerin en çok ilgi gösterdiği anlardan biri oldu. Toprak üzerinde ve ağaç çevresinde bulunan böcekleri dikkatle inceleyen çocuklar, doğadaki küçük canlıların ekosistem için önemini öğrendi.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Eğitmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, doğanın korunmasının önemi, ağaçların çevreye sağladığı katkılar ve canlı çeşitliliğinin sürdürülebilirliği gibi konulara vurgu yapıldı. Gün boyunca hem eğlenen hem de öğrenen minikler, doğayla kurdukları bağ sayesinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.