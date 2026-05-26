MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde geleceğe yön veren bir vizyon ile yakın zamanda hayata geçirilen 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'; iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı.

Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle kaşılaşan merkezlerde yeni nesil mentorluk programları, kulüp etkinlikleri, iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor.

KAMPÜS MERSİN VE GARAJ MERSİN'DE FİKİRLER PROJEYE DÖNÜŞÜYOR

'Fikirden Projeye Giden Yolculuğun Merkezi Garaj Mersin' ve 'İş Dünyasının Yeni Adresi, Kurumsal Markaların Buluşma Noktası Kampüs Mersin' mottolarıyla hayata geçirilen merkezlerde; üniversite, sanayi ve kent iş birliğini güçlendirilerek, istihdam olanaklarının genişletilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, vizyoner fikirlerin yükseltilmesi ile merkezin gençler ve iş dünyasının buluşma noktası haline gelmesi amaçlandı.

Büyükşehir'in 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleriyle; çağın belediyecilik anlayışının sosyal belediyecilik ile bütünleştirildiği, yeni bir vizyonun yükseltildiği ve geleceği şekillendirecek adımların atıldığı bir sistem ortaya konuldu.

Garaj Mersin; gençlerin hayallerinin, kariyer planlarının, geleceğe yön verecek projelerinin ilk adımlarını atacakları merkez olurken; Kampüs Mersin ise iş dünyası temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, akademi dünyasından öğrenci kulüplerine ve girişimcilere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bir paylaşım alanı sunuyor.

Açılışının gerçekleştirildiği günden bu yana yoğun taleple karşılaşan merkezlerde; Mersin Ekonomi Platformu (MEP), Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK), Çamlıbel Lions Kulübü, Pirireis Lions Kulübü ve Mersin Üniversitesi Flag Futbol Takımı tarafından toplantılar, eğitimler ve networking organizasyonları yapıldı.

Migros iş birliğiyle ise üniversite öğrencilerine yönelik 'Yeni Nesil Mentorluk Programı' düzenlenirken, TEMSA tarafından da MERCEK kursiyerlerinin kariyer yolculuklarını desteklemeye yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.