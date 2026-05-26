Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık alanları baştan sona elden geçirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram hazırlıkları kapsamında özellikle İzmit'te bulunan Bağçeşme Namazgâh Şehitliği, Asri Mezarlık ve Kent Mezarlığı'nda kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, mezarlıklara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yolları onarırken, mezar başlarına erişimi rahatlatacak düzenlemeler yaptı. Çalışmalar kapsamında kaldırım ve duvarlar boyandı, mezarlık alanlarında uzayan otlar biçildi ve çevre temizliği gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemelerle mezarlıkların daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

Bağçeşme Namazgâh Şehitliği'nde de detaylı bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Şehit mezarlarında eskiyen bayraklar yenileriyle değiştirilirken, kabirler rengârenk çiçeklerle süslendi. Büyükşehir ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlardan da takdir topladı.

Bayram öncesinde tüm hazırlıkları tamamlayan ekipler, mezarlık ziyaretine gelecek vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için detaylı çalışma yürüttü. Yapılan bakım ve düzenleme çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

ARİFE GÜNÜ ÇİÇEK DAĞITILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife günü (bugün) mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara kabirlere bırakılması için çiçek dağıtımı yapacak. Ayrıca gün boyunca belirli saatlerde canlı Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirilecek.