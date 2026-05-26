Ağrı Valisi Önder Bozkurt, hafta sonunu köy ziyaretlerine ayırarak vatandaşlarla bir araya geldi, köylerin öncelikli talep ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Sayın Önder Bozkurt, hafta sonu kapsamında Yolugüzel, Yurtpınar, Yığıntepe, Anakaya, Soğanköy ve Aslangazi köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Köylerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Vali Bozkurt, altyapıdan ulaşıma, eğitimden sosyal alanlara kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde köylerin öncelikli ihtiyaçları tek tek ele alınırken, ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar konusunda planlamalar yapıldı.

KÖYLERİN İHTİYAÇLARI YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Anakaya köyünde gerçekleştirilen ziyarette, mahalli at yarışlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında düzenlenmesine yönelik planlama yapılacağı ifade edildi. Yolugüzel köyünde çocuk parkı yanında voleybol sahası yapılması ve altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Yurtpınar köyünde ilkokul yapımı için gerekli çalışmaların yürütülmesi konusu görüşüldü.

Yığıntepe köyünde imam evi için malzeme desteği sağlanması kararlaştırıldı. Soğanköy'de altyapı ve ulaşım alanındaki ihtiyaçlar ele alınırken, Aslangazi köyünde dere ıslahı ve kanal yapımı çalışmaları kapsamında DSİ tarafından teknik destek verilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Bozkurt'un hafta sonunu köylerde geçirmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının sahadaki yansıması olarak değerlendirildi. Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla doğrudan temas kuran Bozkurt, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.