İzmir'de Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen Kurban Bayramı etkinliğinde müzik, dans ve dayanışma dolu anlar yaşandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin ileri yaş bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde, Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Bornova'nın çınarları, bayrama özel düzenlenen eğlence programında müzik ve dans eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte merkezin üyeleri, hem şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti hem de gönüllerince eğlendi. Programın en renkli anlarına ise, üyelerin oluşturduğu koronun da eğitmenliğini yapan Bornova Belediyesi korolar şefi Selda Kesgi'nin seslendirdiği şarkılar damga vurdu. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu müzikle birleşince ortaya sıcak ve samimi görüntüler çıktı.

SAĞLIKLI YAŞ ALMAK İÇİN SOSYAL YAŞAM DESTEĞİ

Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ileri yaş bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan aktif bir yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Merkezde sağlık bilgilendirmelerinden kültürel etkinliklere, egzersiz programlarından müzik çalışmalarına kadar birçok farklı faaliyet düzenleniyor.

Özellikle sosyal etkileşimi artıran etkinliklerle Bornovalı büyüklerin günlük yaşama daha aktif katılması hedeflenirken, merkez aynı zamanda dayanışma ve paylaşımın güçlendiği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

ŞARKILARLA BAYRAM SEVİNCİ

Etkinlik boyunca sevilen şarkılar eşliğinde dans eden ve sohbet eden katılımcılar, Bornova Belediyesi'nin kendilerine sunduğu sosyal imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bayram öncesinde moral depolayan Bornova'nın çınarları, keyifli organizasyon için Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bornova Belediyesi yetkilileri ise, her yaştan yurttaşın sosyal yaşamın içinde yer aldığı, üretken ve mutlu bir kent yaşamı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.