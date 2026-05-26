KOCAELİ (İGFA) - İzmit pişmaniyesinin tanıtımına yıllardır gönüllü destek veren Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Necmi C. Özdemir, ortak üretim modeliyle öne çıkan İZPAŞ'ı ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Aynı çatı altında faaliyet gösteren 6 üreticinin birlikteliğine dikkat çeken Özdemir, 'Eskiden yeni gelinlere 'Beşi Bir Yerde' takılırdı. İzmit pişmaniyesinde ise bugün adeta 'Altısı Bir Yerde' modeli var' sözleriyle yapıyı esprili bir dille yorumladı.

Katıldığı akademik programlardan uluslararası toplantılara kadar birçok platformda yanında İzmit pişmaniyesi taşımasıyla tanınan Özdemir, ürünün sadece bir tatlı değil; Kocaeli'nin emeğini, kültürünü ve şehir hafızasını temsil eden önemli bir değer olduğunu vurguladı. Yerel markaların yalnızca rekabetle değil, ortak akıl ve dayanışmayla büyüyebileceğini belirten Özdemir, İzmit pişmaniyesinin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

İZPAŞ yetkilileri ise ortak üretim modeli sayesinde kalite standardının güçlendiğini ve İzmit pişmaniyesinin marka değerine önemli katkı sağlandığını ifade etti.