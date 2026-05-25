İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 'Rusya Kültür Günü' etkinliği, kültürlerarası etkileşime katkı sunan renkli görüntülere sahne oldu.

Akademisyenleri, öğrencileri ve aileleri bir araya getiren programda Rus kültürünün farklı yönleri tanıtılırken; dil, edebiyat, sanat ve kültürel diplomasi konularında önemli mesajlar verildi.

DEÜ Edebiyat Fakültesi C Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rus Evi Ankara Başkanı Aleksandr Sotnıçenko, DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Kamil İşeri, DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Gülmira Kuruoğlu, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri, dilin yalnızca iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda toplumların tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini taşıyan önemli bir değer olduğunu ifade etti. Edebiyat fakültelerinin farklı kültürleri anlamaya ve aktarmaya yönelik önemli bir görev üstlendiğini belirten İşeri, üniversitelerin kültürel etkileşimin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

'DİL ÖĞRENMEK, BİR TOPLUMUN DÜŞÜNCE DÜNYASININ KAPISINI ARALAMAKTIR'

Farklı kültürlerin tanınmasının akademik gelişimin yanı sıra toplumsal barış ve karşılıklı anlayış açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Kamil İşeri, 'Bugün burada yalnızca bir kültürü tanımıyor; aynı zamanda farklı toplumlar arasında ortak bir anlayış ve iletişim zemini oluşturuyoruz. Dil öğrenmek, başka bir toplumun düşünce dünyasına da kapı aralamaktır. Bu nedenle üniversiteler, kültürlerarası diyaloğun gelişmesinde önemli merkezlerdir,' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu ise Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün Ege Bölgesindeki ilk ve tek bölüm olma özelliğini taşıdığını belirtti. Bölümün akademik altyapısını her geçen yıl daha da güçlendirdiğini kaydeden Kuruoğlu, gelecek eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.