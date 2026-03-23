Kültür ve sanat etkinlikleriyle kente değer katan Osmangazi Belediyesi, son olarak düzenlediği 'Parfüm Yapım Atölyesi' ile katılımcıları eşsiz kokuların izinde keyifli ve öğretici bir deneyimle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Parfüm Yapım Atölyesi', katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkanı sundu. Atölyeye katılan kursiyerler, usta öğretici Taner Kılıç'tan parfüm ve oda kokusu yapımına dair temel bilgileri öğrenirken, üretim sürecinin tüm aşamalarını birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında kursiyerlere kaliteli bir parfüm elde etmek için doğru karışım oranları, esansların uyumu ve ürünlerin hangi koşullarda saklanması gerektiği detaylı şekilde aktarıldı. İşin uzmanından alınan bilgiler sayesinde katılımcılar, kendi parfümlerini hazırlayabilecek seviyeye ulaştı.

Teorik anlatımın ardından uygulama aşamasına geçen kursiyerler, öğrendiklerini pratiğe dökerek kalıcı hale getirdi. Kendi parfüm ve oda kokularını hazırlayan katılımcılar, doğru ölçüm tekniklerinden karışım sürelerine kadar birçok önemli detayı deneyimledi. Atölye sayesinde parfüm ve oda kokusu yapımını öğrenen kadınlar, bundan sonraki süreçte hem kendi ürünlerini üretebilecek hem de bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.

'PARFÜM YAPIMINI EN İNCE AYRINTISINA KADAR ÖĞRETTİK'

Kursiyerlere 35 yıllık tecrübesiyle parfüm yapımını öğreten Parfüm Yapım Eğitmeni Taner Kılıç, 'Bugün kursiyerlerimize parfüm yapımının inceliklerini aktardık. Alkolün ideal derecesinin ne olması gerektiği, parfüm üretiminde nasıl kullanılması gerektiği ve hazırlanan kokuların doğru şekilde nasıl saklanacağı gibi önemli konular üzerinde durduk. Bu eğitime katılan kursiyerler, artık evlerinde kendi parfümlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip oldu. Parfüm yapımında en önemli unsurlar; kullanılan esansın oranı ve kalitesidir. Bunun yanı sıra, alkol üretiminde buğday ve şeker pancarı gibi doğal kaynakların kullanılması da kaliteyi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca parfümlerin serin ve karanlık bir ortamda saklanması, kokunun kalıcılığını artırmaktadır. Kursiyerlere parfüm yapımında gerekli olan tüm bilgileri en ince ayrıntısına kadar öğrettik' şeklinde konuştu.

Parfüm yapımına dair önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten kursiyerler ise, 'Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği parfüm yapım atölyesine katılarak parfüm ve oda kokusu hazırlamayı deneyimledik. Burada hangi kokunun hangi tene uyum sağladığını keşfettik. Parfümün hazırlanış sürecine dair detaylı bilgiler edindik. Oldukça keyifli ve verimli bir kurs oldu' ifadelerini kullandı.