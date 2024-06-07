İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik, 9 Haziran Lojistikçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sektörün güçlü potansiyeline dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 9 Haziran Lojistikçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de lojistik sektörünün güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek sektörün genel ekonomik büyümenin önünde gittiğini hatırlattı.

Lojistik sektörünün yılı 40 milyar dolarlık ihracatla tamamladığını belirten Enes Akça, Türkiye lojistik ve taşımacılık sektöründe 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 payla dünyada 11. sırada yer aldığına dikkait çekti.

Döviz kazandırıcı hizmet getirisi en fazla olan sektörlerden birisi olan lojistik ve taşımacılık sektörü, toplam hizmet ihracatı içinde çok önemli bir paya sahip ve bu pay her geçen yıl arttığına vurgu yapan Akça, sektörün güçlü potansiyeli mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Lojistiğin yurt içinde tasarruf, istihdam ve ekonomik değer anlamında pek çok sektöre önemli katkılar sunduğunu aktaran Akça, “Tüm mevsimsel ve coğrafi şartlarda, gece gündüz demeden ülkemizin her köşesine en iyi hizmeti ulaştırmak için gayret gösteren tüm sektör çalışanlarının Lojistikçiler Günü'nü kutluyor, tüm paydaşlarımızın ortak çabasıyla sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

SICAK HAVALARDA GIDA LOJİSTİĞİ KRİTİK BİR HAL ALIYOR

Bu arada Türkiye’de gıda lojistiğinde iklimlendirilmiş alanlara ve iklimlendirilmiş taşımaya fazlasıyla ihtiyaç olduğunun altını çizen Enes Akça, “Özellikle havaların giderek ısınmaya başladığı bugünlerde hijyen koşullarının sağlanması, soğuk zincirin bozulmadan gıdanın son kullanıcıya ulaşması kritik önem taşıyor. Ülkemizde bu alanda büyük bir arz eksikliği mevcut. Soğuk depolarımızı, iklimlendirilmiş alanlarımızı artırmaya yönelik yatırımlarımız sürüyor. Yaz döneminde gıda sektöründe perakende ve ev dışı tüketime hizmet veren müşterilerimizin işlerindeki hareketlenme sektörümüze de yansıyor. Sıcak havalar nedeniyle sorumluluğumuz da artıyor. Adeta zamana karşı yarışır hale geliyoruz. Gıdanın tüketiciye ulaşana kadar doğru şartlarda ve gerekli standartlarda muhafazasını sağlıyoruz. Gıda ve tarım ürünlerinin soğuk zincirle taşınması, bu sürecin doğru yönetilmesi çok önemli. Her yıl çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin yüzde 25’i maalesef sofraya ulaşamadan kayba uğruyor.” diye konuştu.