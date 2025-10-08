Lojistik sektörünün ülkemizdeki en büyük buluşmalarından LOGISTECH - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de 4. kez kapılarını açtı. Kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, depolama, soğuk zincir, otomasyon ve liman işletmeciliği gibi lojistiğin tüm halkalarını buluşturan LOGISTECH, 10 Ekim'e kadar devam edecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech - 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 10 Ekim'e kadar devam edecek fuarın açılışı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın ev sahipliğinde başladı.

Törene lojistik sektörünün paydaşlarının yanı sıra, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, oda, dernek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı. Fuar İzmir A Hol'de konuklarını ağırlayan LOGISTECH; katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor. Bu yıl da Çin'den Almanya'ya farklı ülkelerden ve İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Mersin gibi illerden birçok firmanın katılımıyla sektörün ulusal ve uluslararası ölçekteki en kapsamlı buluşmalarından biri olması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, '8 bin 500 yıllık tarihiyle bir liman kenti olan İzmir, kara deniz ve havayollarının da kesişim noktasındaki konumuyla Türkiye'nin doğal lojistik üssü olarak öne çıkmakta. Alsancak Limanı, Ro-Ro hatları ve organize sanayi bölgeleriyle hem iç hem dış ticaretin merkezinde yer alan İzmir'in, LOGISTECH Fuarı sayesinde bu güçlü altyapısını uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yeni ticaret kanalları açması hedefleniyor' diye konuştu.

LOGISTECH Fuarı'nın lojistik sektörünün tüm halkalarını buluşturduğunu belirten Yıldır, 'İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olması, 4,5 milyonluk nüfusu, tarihinden gelen mirası, 3 saatlik uçuş süresiyle dünyanın önemli noktalarına ulaşımı ve 16 limanıyla lojistik sektöründeki konumunu geliştirmeye son derece yatkındır' şeklinde konuştu.