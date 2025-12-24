Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askerî heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı yetkililer ve şehit aileleri Ankara'ya geldi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu taziye ziyaretinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Düşen uçakta bulunan Libya askerî heyetinin naaşlarını teslim almak üzere Libyalı askeri yetkililer ile şehit aileleri Ankara'ya geldi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya'dan gelen heyet ve aileleri konakladıkları otelde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek hem şehit ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askerî heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel'in de aralarında bulunduğu askerî heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, incelemeler kapsamında bölgede faaliyet gösteren Mobil Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, kazaya ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.