Bunlar da ilginizi çekebilir

LGS sonuçları açıklanıyor... Tercih süreci için kılavuz yayımlandı

Selahattin Süleymanoğlu Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri olarak atandı...

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar'daki Ermeni Mezarlığı'nda yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen M.K. hakkında 10 Temmuz 2026 tarihinde kararın çıktığı duyuruldu.

Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara yönelik gerçekleştirilen tahribatla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli M.K.'nin tutuklandığını açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.